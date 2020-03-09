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دوري أبطال أوروبا
ألعاب القوى

محكمة التحكيم تلغي إيقاف الأميركي جاريون لوسون

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ألغت محكمة التحكيم الرياضية اليوم الإثنين الإيقاف الذي كان مفروضا على رياضي الوثب الطويل جاريون لوسون لمدة أربعة أعوام بعد أن قبلت الطعن الذي قدّمه ضد قرار الاتحاد الدولي لألعاب القوى.

Reuters

وكان الاتحاد الدولي لألعاب القوى فرض الإيقاف على لوسون في العام الماضي بعد سقوطه في اختبار للكشف عن العقاقير لكنه ينفي ارتكاب أي مخالفة في هذا الصدد قائلا إن المواد المحظورة في عينته ربما جاءت نتيجة تناول لحم ملوث في يونيو حزيران 2018.                 

وقال لوسون إنه تناول اللحم الملوث في مطعم في فايتفيل بولاية أركنسو. وخضع الرياضي الأمريكي في اليوم التالي لفحص خارج المنافسات تبين من خلاله وجود مواد محظورة رياضيا في عينته.

وقالت المحكمة في بيان "تميل هيئة المحكمة إلى احتمال أن يكون مصدر المادة المحظورة لحم ملوث تناوله الرياضي في مطعم في اليوم السابق للفحص."

وأضاف البيان "وبعد مراجعة متأنية وفحص الأدلة وشهادة الخبراء.. رجحت هيئة المحكمة وبالاجماع الرأي القائل إن لوسون أثبت أنه لم يرتكب أي خطأ أو اهمال فيما يتصل بالنتيجة الإيجابية للفحص الذي خضع له. وبناء على هذه الخلاصة فإنه تم إلغاء الإيقاف."

وكان لوسون فاز بميدالية فضية في الوثب الطويل في بطولة العالم لألعاب القوى في لندن قبل ثلاثة أعوام.  

محكمة التحكيم الرياضية
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