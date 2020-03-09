محكمة التحكيم تلغي إيقاف الأميركي جاريون لوسون

وكان الاتحاد الدولي لألعاب القوى فرض الإيقاف على لوسون في العام الماضي بعد سقوطه في اختبار للكشف عن العقاقير لكنه ينفي ارتكاب أي مخالفة في هذا الصدد قائلا إن المواد المحظورة في عينته ربما جاءت نتيجة تناول لحم ملوث في يونيو حزيران 2018.

وقال لوسون إنه تناول اللحم الملوث في مطعم في فايتفيل بولاية أركنسو. وخضع الرياضي الأمريكي في اليوم التالي لفحص خارج المنافسات تبين من خلاله وجود مواد محظورة رياضيا في عينته.

وقالت المحكمة في بيان "تميل هيئة المحكمة إلى احتمال أن يكون مصدر المادة المحظورة لحم ملوث تناوله الرياضي في مطعم في اليوم السابق للفحص."

وأضاف البيان "وبعد مراجعة متأنية وفحص الأدلة وشهادة الخبراء.. رجحت هيئة المحكمة وبالاجماع الرأي القائل إن لوسون أثبت أنه لم يرتكب أي خطأ أو اهمال فيما يتصل بالنتيجة الإيجابية للفحص الذي خضع له. وبناء على هذه الخلاصة فإنه تم إلغاء الإيقاف."

وكان لوسون فاز بميدالية فضية في الوثب الطويل في بطولة العالم لألعاب القوى في لندن قبل ثلاثة أعوام.