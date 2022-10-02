ماراثون لندن: كيبروتو بطلاً لدى الرجال ويهوالاف لدى السيدات

سجّل كيبروتو زمناً قدره 2:04:39 ساعات متفوقاً على الإثيوبي ليول جبريسيلاسي (الثاني) والبلجيكي بشير عبدي (الثالث).

وحلّ الإثيوبي كينينسا بيكيلي خامساً، فيما جاء مواطنه الفائز بماراثون لندن العام الماضي سيساي ليما، سابعاً.

لم يكن أي من الخمسة الأوائل الأحد، من بين الذين أحرزوا أول عشرة مراكز في النسخة الماضية.

في المقابل، وبعد ستة أشهر من فوزها في هامبورغ، سجّلت يهوالاف لدى السيدات زمناً قدره 2:17:26 س، متقدمة على حاملة لقب النسخة الماضية الكينية جويسيلين جيبكوسغي التي أنهت هي نفسها هيمنة بريجيد كوسغي العام الماضي. وحلّت الإثيوبية أليمو ميغيرتو في المركز الثالث.



