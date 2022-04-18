ماراثون بوسطن: لقبا الرجال والسيدات لكينيا بفوز شيبيت وجيبشيرشير

وسجّل شيبيت (33 عاماً) ساعتين و6 دقائق و51 ثانية (توقيت غير رسمي)، ليحقق فوزه الرابع في آخر خمس مشاركات بعدما توج في ماراثون بوينوس أيرس 2019، لايك بيوا الياباني وفالنسيا في 2020.

وتقدم شيبيت بفارق ثلاثين ثانية على مواطنه لورنس شيرينو الفائز باللقب عام 2019، فيما اكتفى بطل 2021 الكيني الآخر بنسون كيبروتو بالمركز الثالث بعدما سجل 2:07.27 ساعة.

وكان شيبيت يخوض ماراثون بوسطن للمرة الثانية فقط في مسيرته بعد عام 2018 حين فشل في إنهاء السباق.

وخلافاً لشيبيت، لم يكن فوز جيبشيرشير مفاجئاً، إذ أن الكينية البالغة 28 عاماً قادمة من تتويج بالذهب في أولمبياد طوكيو الصيف الماضي إضافة الى أنها أحرز لقب ماراثون نيويورك العام الماضي.

وخرجت جيبشيرشير منتصرة من مشاركتها الأولى على الإطلاق في ماراثون بوسطن، متقدمة بفارق 4 ثوانٍ على الإثيوبية أبابيل ييشانيه، فيما جاءت مواطنتها ماري نغوغي ثالثة بعد تسجيلها 2:21:32 ساعة.

وأثبتت جيبشيرشير أنها لا تقهر بعدما خرجت منتصرة من الماراثون الخامس توالياً منذ 2019، وهي علقت على انتصارها الإثنين في بوسطن بعد المنافسة المحتدمة مع بيشانيه قائلة "حين وصلت الى الكيلومتر الـ41، علمت بأني سأفوز بالسباق. كنت أحتفظ بطاقتي من أجل نهاية السباق".

وتابعت "أبابيل كانت قوية. بالنسبة لي، كان الأمر يتعلق بالمحافظة على طاقتي من أجل الأمتار الأخيرة. كل ما في الأمر أني آمنت بنفسي... عندما ترى شريط خط النهاية، تدخل قوتك على الخط" لمنحها الدفع اللازم.

وصنفت جيبشيرشير فوزها في بوسطن بأنه من أعظم انتصاراتها و"يعني لي الكثير. يمنحني المزيد من الثقة بنفسي. ما زال بانتظاري الكثير من الانتصارات".

