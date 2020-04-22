ماراثون برلين لن يقام في موعده بسبب جائحة كورونا

ولم يحدد المنظمون ما إذا كان السباق، الذي شهد تسجيل آخر سبعة أرقام قياسية عالمية في ماراثون الرجال، سيتأجل أو يلغى بالكامل.

وقال المنظمون في بيان ”علمنا من مؤتمر صحفي لمجلس الشيوخ في برلين يوم 21 أبريل أن وفقا لسياسة الاحتواء المحلية فإن كل الفعاليات التي تضم أكثر من خمسة آلاف شخص لن يسمح بها حتى 24 أكتوبر“.

وأضاف ”هذا ينطبق على العديد من فعالياتنا لكن على الأخص ماراثون برلين الذي لا يمكن إقامته في موعده في 26 و27 سبتمبر“.

وتأجل ماراثون لندن، الذي كان من المقرر إقامته يوم الأحد الماضي، إلى الرابع من أكتوبر تشرين الأول بسبب الفيروس الذي أصاب ما يزيد على 2.5 مليون شخص حول العالم وأودى بحياة أكثر من 172900 شخص.

