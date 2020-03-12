ماذا قال باخ بشأن إلغاء أو تأجيل أولمبياد طوكيو 2020؟

وقال باخ في مقابلة مع قناة "ايه ار دي" الألمانية، أن اللجنة الأولمبية على اتصال منتظم بخبراء منظمة الصحة منذ منتصف شباط/فبراير بشأن هذه المسألة، موضحا "سوف نتبع نصيحة منظمة الصحة العالمية".

وفي حين أكد باخ ان اللجنة ما زالت تعمل حتى الساعة للاعداد لدورة "ناجحة"، أقر بوجود "مشاكل جدية في المسابقات التأهيلية" في ظل إلغاء العديد منها في ظل القيود المفروضة للحد من تفشي فيروس "كوفيد-19".

وأبدى باخ حاجة الى "ان نتحلى بمرونة كبيرة"، لافتا إلى أن ذلك قد يكون من خلال تأجيل المسابقات أو تغيير معايير التأهل.

وأكد باخ أن المهم هو أن يوفر للرياضيين، ولا سيما أولئك الذين يأتون من بلدان تفشى فيها الفيروس الذي بات مصنفا وباء عالميا من قبل منظمة الصحة، طريقة "تأهيل عادلة في ظل هذه الظروف الصعبة للغاية".

وحتى الآن، يصر منظمو أولمبياد طوكيو المقرر بين 24 تموز/يوليو والتاسع من آب/أغسطس على ان الفيروس لن يؤدي إلى تغيير مسار الألعاب، على رغم التأثير الذي فرضه على العديد من الأحداث الرياضية وأسواق المال وحركة النقل والسفر في مختلف أنحاء العالم.

وبات الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس، أول زعيم أجنبي يقترح تأجيل أولمبياد طوكيو.

وقال أمام الصحفيين في البيت الأبيض "من الممكن إرجاؤها عاماً واحداً... هذا مؤسف.. لكنّي أفضّله على رؤية استادات فارغة في كل مكان".