لقب ثالث توالياً للروسية لاسيتسكيني في الوثب العالي

وقفزت لاسيتسكيني 2.04 أمتار من محاولتها الأولى متفوقة على الاوكرانية ياروسلافا ماهوتشيك التي بلغت الثامنة عشرة قبل أيام قليلة والتي اجتازت الارتفاع ذاته لكن في محاولتها الثالثة.

وجاءت الأميركية فاشتي كانينغهام (2.02 م) ثالثة.

وكانت لاسيتكيني توجت بطلة أيضاً في بكين عام 2015 وفي نسخة لندن قبل سنتين.

وبعد أن حسمت الذهبية، حاولت لاسيتكيني الوثب على ارتفاع 2.08 لكنها فشلت في محاولاتها الثلاث.

يذكر أن الرقم القياسي في هذه المسابقة مسجل باسم البلغارية ستيفكا كوستادينوفا مع 2.09 م عام 1987.

رمي القرص - رجال

وفي رمي القرص للرجال حقق السويدي دانيل ستاهل الذهبية بـ67:59 م، ثم الجامايكي فيدريك داسريس 66:94م، والثالث النمساوي لوكاس ويسهايدنجر 66:74.