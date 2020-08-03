لقاء الدوري الماسي لألعاب القوى بالدوحة في سبتمبر

ولقاء الدوحة كان تقليديا بمثابة حدث افتتاح الموسم وقد تأجل من موعده الأصلي في 17 أبريل/نيسان الماضي بسبب الأزمة الصحية العالمية لفيروس كورونا المستجد سريع العدوى.

وقال المنظمون في بيان ”بالنظر إلى استمرار الوضع الصحي الراهن حول العالم وفي ظل التغيير المستمر في الإجراءات الخاصة بكوفيد-19 يظل برنامج لقاءات الدوري الماضي مؤقتا وربما تطرأ عليه تغييرات مستقبلا“.

ومن المقرر انطلاق الموسم في موناكو في 14 أغسطس/آب الجاري تليه لقاءات في ستوكهولم ولوزان وبروكسل وروما\نابولي والدوحة إضافة إلى لقاء لم يحدد مكانه بعد في الصين.

وألغيت في وقت سابق لقاءات الدوري الماسي في يوجين ولندن وباريس والرباط وغيتسهيد وشنغهاي.