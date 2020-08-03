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دوري أبطال أوروبا
ألعاب القوى

لقاء الدوري الماسي لألعاب القوى بالدوحة في سبتمبر

أعلن منظمون يوم الاثنين أن لقاء الدوحة ضمن الدوري الماسي لألعاب القوى هذا العام سيقام في 25 سبتمبر/أيلول المقبل بعد تقديم موعده والذي كان مقررا في البداية في التاسع من أكتوبر/تشرين الأول.

AFP

ولقاء الدوحة كان تقليديا بمثابة حدث افتتاح الموسم وقد تأجل من موعده الأصلي في 17 أبريل/نيسان الماضي بسبب الأزمة الصحية العالمية لفيروس كورونا المستجد سريع العدوى.

وقال المنظمون في بيان ”بالنظر إلى استمرار الوضع الصحي الراهن حول العالم وفي ظل التغيير المستمر في الإجراءات الخاصة بكوفيد-19 يظل برنامج لقاءات الدوري الماضي مؤقتا وربما تطرأ عليه تغييرات مستقبلا“.

ومن المقرر انطلاق الموسم في موناكو في 14 أغسطس/آب الجاري تليه لقاءات في ستوكهولم ولوزان وبروكسل وروما\نابولي والدوحة إضافة إلى لقاء لم يحدد مكانه بعد في الصين.

وألغيت في وقت سابق لقاءات الدوري الماسي في يوجين ولندن وباريس والرباط وغيتسهيد وشنغهاي.

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