كيبشوغي ودليلة محمد الأفضل في عالم ألعاب القوى

ودخل كيبشوغي (35 عاماً)، حامل الرقم العالمي في الماراتون (ساعتان ودقيقة و39 ثانية)، تاريخ الرياضة في 12 تشرين الاول/اكتوبر الماضي بتسجيله ساعة و59 دقيقة و40 ثانية في فيينا، لكن الرقم العالمي لم يعتمد نظراً لظروف السباق غير المعتمدة من الاتحاد الدولي.

كما حل كيبشوغي في المركز الأول في ماراتون لندن في نيسان/ابريل الماضي مسجلاً ساعتين ودقيقتين و37 ثانية، وهو ثالث أسرع زمن في تاريخ السباق.

ولدى السيدات، حطمت محمد (29 عاماً) الرقم العالمي الصامد منذ 2003 في التصفيات الأميركية في تموز/يوليو الماضي مسجلة 52,20 ثانية، ثم قامت بتحسينه في بطولة العالم في الدوحة بزمن 52,16 ثانية.

وتم اختيار الفائزين بتصويت من الاتحاد الدولي (50%) و"عائلة ألعاب القوى" (عداؤون، مدربون وصحافيون 25%) والجمهور عبر الإنترنت (25%).

وكانت لائحة السيدات تضمنت العداءة البحرينية سلوى عيد ناصر التي توجت في الدوحة بطلة العالم لسباق 400 م.



