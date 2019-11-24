العربية
English
الدوري الإنكليزي هذا الأسبوع
ألعاب القوى

كيبشوغي ودليلة محمد الأفضل في عالم ألعاب القوى

من قبل

أحرز الكيني إليود كيبشوغي، أول رجل ينزل تحت حاجز الساعتين الرمزي في سباق الماراتون، والأميركية دليلة محمد التي حطمت الرقم العالمي لسباق 400 م حواجز مرتين في 2019، جائزتي رياضي ورياضية العام من قبل الاتحاد الدولي لألعاب القوى السبت في موناكو.

Reuters

ودخل كيبشوغي (35 عاماً)، حامل الرقم العالمي في الماراتون (ساعتان ودقيقة و39 ثانية)، تاريخ الرياضة في 12 تشرين الاول/اكتوبر الماضي بتسجيله ساعة و59 دقيقة و40 ثانية في فيينا، لكن الرقم العالمي لم يعتمد نظراً لظروف السباق غير المعتمدة من الاتحاد الدولي.

كما حل كيبشوغي في المركز الأول في ماراتون لندن في نيسان/ابريل الماضي مسجلاً ساعتين ودقيقتين و37 ثانية، وهو ثالث أسرع زمن في تاريخ السباق.

ولدى السيدات، حطمت محمد (29 عاماً) الرقم العالمي الصامد منذ 2003 في التصفيات الأميركية في تموز/يوليو الماضي مسجلة 52,20 ثانية، ثم قامت بتحسينه في بطولة العالم في الدوحة بزمن 52,16 ثانية.

وتم اختيار الفائزين بتصويت من الاتحاد الدولي (50%) و"عائلة ألعاب القوى" (عداؤون، مدربون وصحافيون 25%) والجمهور عبر الإنترنت (25%).

وكانت لائحة السيدات تضمنت العداءة البحرينية سلوى عيد ناصر التي توجت في الدوحة بطلة العالم لسباق 400 م.
 
 

دليلة محمد
السابق الاتحاد الدولي لألعاب القوى يب
اقرأ
الاتحاد الدولي لألعاب القوى يبقي على إيقاف روسيا بسبب المنشطات
التالي

آخر الأحداث