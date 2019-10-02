كو يشيد بتنظيم قطر ويتحدث عن الأجواء النموذجية

وشهدت البطولة إقبالاً ضعيفاً في أيامها الأولى، قبل أن تتحسن الأمور تدريجيا. ويتسع إستاد خليفة لنحو 40 ألف متفرج، لكن تم خفض سعته إلى النصف تقريباً خلال البطولة.

ونفى كو وجود شكوى من الرياضيين، قائلاً: "لا أحد تحدث عن هذا الموضوع"، مضيفا "أعتقد أن الرياضيين الذين يركزون اهتمامهم على هذه المشاكل الخارجية، هم الذي يودعون من دون أي ميدالية".

تجهيزات رائعة وغير مسبوقة

وعن الانتقادات التي رافقت إقامة بعض السباقات الطويلة كالماراتون والمشي وسط حرارة مرتفعة ورطوبة عالية، قال كو "لم أر أبداً أفضل من التجهيزات الطبية التي رأيتها هنا في بطولة عالم أو حتى في إحدى دورات الألعاب الأولمبية. أشك بأننا سنرى تجهيزات مماثلة في طوكيو" التي تستضيف دورة الألعاب الأولمبية في صيف العام 2020.

وأضاف "نعم الحرارة مرتفعة لكن فريقنا الطبي كان جاهزاً. مرة اخرى ما أقوله يأتي من المدربين. الأميركيون على سبيل المثال قالوا لي في ما يتعلق بسباقات المشي، إنهم لم يروا أبدا في احدى البطولات الجهد المبذول لمواجهة الظروف المناخية الصعبة" كما كانت الحال في الدوحة.

وتقام غالبية منافسات بطولة العالم لألعاب القوى "الدوحة 2019" في إستاد خليفة الدولي المجهّز بنظام تكييف يجعل الحرارة داخله في محيط 25 مئوية، والتي تأتي قبل ثلاثة أعوام من استضافة الدولة الخليجية لمونديال كرة القدم 2022.

تاريخ عريق لقطر في ألعاب القوى

ودافع المسؤول البريطاني عن خيار الدوحة، معتبراً أن لها "تاريخاً في ألعاب القوى أكثر من بعض الدول المشاركة هنا في البطولة".

وتابع "جئت إلى قطر في منتصف التسعينات وكانت ألعاب القوى ضمن المنهج التدريسي. إنها الدولة الوحيدة في العالم التي تخصص يوماً للاحتفال باليوم الرياضي واستضافت إحدى أفضل النسخ من بطولة العالم لألعاب القوى داخل قاعة عام 2010".

وشدد كو على أن الاتحاد سيواصل البحث عن دول جديدة لاستضافة بطولة العالم، وإن على حساب الدول الأوروبية القوية في "أم الألعاب"، لأنه "اذا كنا فعلا رياضة دولية، يجب ان ينظر الينا على أننا للجميع".

أضاف: "لا يمكننا الذهاب دائماً إلى الأماكن (...) التي اعتدنا إقامة البطولة فيها".

