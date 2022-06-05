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دوري أبطال إفريقيا
ألعاب القوى

فوز سهل للجامايكية طومسون هيرا في الدوري الماسي

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حققت العداءة الجامايكية إيلين طومسون هيرا فوزاً سهلاً في سباق 100 م مسجلة زمناً قدره 10.83 ثوانٍ في لقاء الرباط لألعاب القوى ضمن الدوري الماسي الأحد.

AFP

وتقدمت الجامايكية الفائزة بثلاث ميداليات ذهبية في أولمبياد طوكيو الصيف الماضي على الإيفوارية ماري جوزيه تا لو (11.04 ث)، وحافظت على سجلها خالياً من الهزائم منذ مطلع العام الحالي.

وكانت طومسون هيرا سجلت وقتاً بلغ 10.79 ثوانٍ في لقاء يوجين الاميركي في نهاية ايار/مايو.

خسارة قاسية لوارهولم

أما البطل الأولمبي وحامل الرقم القياسي العالمي في سباق 400 م حواجز النرويجي كارستن وارهولم فمني بخيبة أمل في أول سباق له هذا الموسم بسبب إصابته بتمزق في العضلة الخلفية لدى محاولته اجتياز الحاجز الأول من أصل 10 في السباق.

وتعتبر الإصابة ضربة قوية للنرويجي قبل ستة أسابيع فقط من بطولة العالم لألعاب القوى المقررة في يوجين الأميركية من 15 الى 24 تموز/يوليو المقبل.

وقال وارهولم: "لقد خاب أملي بسبب هذه الإصابة. اعتقد بأني أعاني من تمزق في العضلة الخلفية من ساقي. سأركز في الأيام المقبلة على التعافي لكي أعود اقوى من قبل. أشعر بالخيبة أيضاً تجاه الجمهور".

وتفوق المغربي سفيان البقالي على منافسه الأثيوبي لاميشا غيرما عندما نجح في تخطيه في اللفة الاخيرة من السباق مسجلا زمنا قدره 7:58.28 دقيقة.

وحقق البقالي بالتالي أفضل توقيت هذا العام بعد ان كان أفضل رقم بحوزة غيرما بالذات ومقداره 7:58.68 دقيقة سجله في أوسترافا التشيكية الثلاثاء الماضي.

وكان الفوز في هذا السباق من نصيب الأميركي خليفة روسر بتوقيت 48.25 ثانية. 
 

ألعاب قوى الدوري الماسي إيلين طومسون
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