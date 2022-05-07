فرايزر-برايس تسجل أسرع زمن هذا العام في 100 م

من قبل AFP May 7, 2022 17:04 سجّلت العداءة الجامايكية المخضرمة شيلي-آن فرايزر-برايس، حاملة ثماني ميداليات أولمبية في سباقات السرعة، أسرع زمن في سباق 100 م لهذا العام قدره 10.67 ثوان، وذلك في أول مشاركة لها هذا الموسم في لقاء في نيروبي الكيني السبت.