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فرايزر-برايس تسجل أسرع زمن هذا العام في 100 م

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سجّلت العداءة الجامايكية المخضرمة شيلي-آن فرايزر-برايس، حاملة ثماني ميداليات أولمبية في سباقات السرعة، أسرع زمن في سباق 100 م لهذا العام قدره 10.67 ثوان، وذلك في أول مشاركة لها هذا الموسم في لقاء في نيروبي الكيني السبت.

AFP

وسيطرت فرايزر-برايس البالغة 35 عاماً ووصيفة أولمبياد طوكيو الصيف الماضي على السباق من بدايته حتى نهايته.

من جهتها، انسحبت الصاعدة الناميبية كريستين مبومبا (18 عاماً) من منتصف السباق بسبب الاصابة.

واقتربت فرايزر-برايس، برغم وقوف الرياح في وجهها (-0.4 م/ث) من رقمها الشخصي البالغ 10.60 ث سجلته في آب/أغسطس 2021 في لوزان.

وتحمل الأميركية الراحلة فلورنث غريفيث جونيور الزمن الاسرع في تاريخ هذا السباق (10.49 ث)، أمام الجامايكية إيلاين تومسون (10.54 ث) والأميركيتين كارميليتا جيتر (10.64 ث) وماريون جونز (10.65 ث).
                  
 

شيلي-آن فرايزر-برايس
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