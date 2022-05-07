فرايزر-برايس تسجل أسرع زمن هذا العام في 100 م

وسيطرت فرايزر-برايس البالغة 35 عاماً ووصيفة أولمبياد طوكيو الصيف الماضي على السباق من بدايته حتى نهايته.
من جهتها، انسحبت الصاعدة الناميبية كريستين مبومبا (18 عاماً) من منتصف السباق بسبب الاصابة.
واقتربت فرايزر-برايس، برغم وقوف الرياح في وجهها (-0.4 م/ث) من رقمها الشخصي البالغ 10.60 ث سجلته في آب/أغسطس 2021 في لوزان.
وتحمل الأميركية الراحلة فلورنث غريفيث جونيور الزمن الاسرع في تاريخ هذا السباق (10.49 ث)، أمام الجامايكية إيلاين تومسون (10.54 ث) والأميركيتين كارميليتا جيتر (10.64 ث) وماريون جونز (10.65 ث).