فان نيكرك على أهبة الاستعداد للعودة للمنافسات

قال فان نيكرك (27 عاما) في مقابلة سينشرها موقع الدوري الماسي لألعاب القوى السبت "جسدي في حالة جيدة. كان لدي الوقت للسماح لركبتي بالاعتياد على فهم مستويات مختلفة من الألم (بين خطر الإصابة أو الألم العادي)"، مضيفا "أنا جاهز بنسبة 100%".

وعاد الجنوب إفريقي الى المنافسات، للمرة الأولى منذ سنتين ونصف، في شباط/فبراير في بلومفونتين، في سباق 100م (10,10 ثوان)، 200 م (20,31 ث) ثم في 400 بعدها بأسبوع (47,42 ث).

أضاف "اكتسبت ثقة لمعرفتي بأن سرعتي لم تتأثر. كنت أعلم أنه يجب أن أتحدى جسدي لكسر بعض الحواجز. يجب أن أجمع الأجزاء مجددا لأركض في أعلى مستوياتي سباق 400م".

ويحمل فان نيكرك الرقم القياسي العالمي لسباق 400م (43,03 ثانية)، والذي حققه حين توّج بذهبية أولمبياد ريو دي جانيرو. كما أنه بطل العالم في سباق 400 م في بكين 2015 ولندن 2017.

وتعرّض لاصابته في أواخر العام 2017 في أربطة الركبة خلال مشاركته في مباراة للرغبي.





