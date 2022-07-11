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غاردينر البطل الأولمبي ينسحب من مونديال ألعاب القوى

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لن يتمكن حامل الذهبية الأولمبية وبطل العالم في سباق 400 م ستيفن غاردينر من باهاماس من الدفاع عن لقبه في هذه المسافة بعد أن أعلن الاثنين انسحابه من بطولة العالم لألعاب القوى المقررة في يوجين من 15 الى 24 تموز/يوليو الحالي.

AFP

وقال غاردينر عبر حسابه على إنستغرام "بدل ان أرتدي حذائي الرياضي من أجل المشاركة في حدث عالمي، تمت نصيحتي بارتداء حذاء خاص بسبب معاناتي من التهاب في وتر أخيل".

وتابع "للأسف لن أتواجد في يوجين".

وتوج غاردينر بطلاً للعالم في نسخة الدوحة عام 2019 بعد عامين من إحرازه البرونزية في سباق 400 م في نسخة لندن 2017. ثم أكد سيطرته على هذا السباق بتتويجه بالميدالية الأولمبية في طوكيو الصيف الماضي مسجلاً 43.85 ثانية.

وحقق غاردينر خامس أفضل توقيت هذا العام مع 44.21 ثانية بفارق كبير عن صاحب أفضل رقم الأميركي مايكل نورمان الذي سجل 43.56 ثانية في نهاية حزيران/يونيو في يوجين بالذات.
 

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