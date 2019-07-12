غاتلين يفوز على الواعد لايليس في لقاء موناكو

وقطع غاتلين، بطل أولمبياد 2004 في أثينا وبطل العالم في النسخة الأخيرة في لندن، مسافة السباق بزمن 9,91 ثوان بفارق جزء في المئة من الثانية أمام لايليس الذي حقق الأسبوع الماضي في لقاء لوزان رابع أفضل توقيت في التاريخ في سباق 200 م عندما سجل 19,50 ثانية خلف أساطير السباق الجامايكي أوساين بولت (19,19 ث) ومواطنه يوهان بلايك (19,26 ث) والأميركي مايكل جونسون (19,32 ث).

وحل الأميركي الآخر مايكل رودجرز ثالثاً بزمن 10,01 ثوان.

وكان غاتلين حسم المركز الأول في لقاء لوازن بزمن 9,92 ثوان، مؤكدًا تألقه في الآونة الأخيرة بعدما كان سجل 9,87 ثوان قبلها بخمسة أيام في لقاء ستانفورد الأميركي خلف مواطنه كريستيان كولمان (9,81 ث).

وأكد غاتلين استعداده للتجارب الأميركية المقررة بين 25 و28 الحالي لاختيار المشاركين في مونديال الدوحة في الفترة بين 27 أيلول/سبتمبر و6 تشرين الأول/أكتوبر المقبلين.

البقالي أول في 3 الاف م موانع

وأحرز المغربي سفيان البقالي، وصيف بطل العالم، المركز الأول في سباق 3 ألاف م موانع بقطعه المسافة بزمن 8:04.82 دقائق أمام الكيني بنجامان كيجن (8:05.12 د) والإثيوبي جيتنيت ويلي (8:05.51 د).

وحل القطري عبد الرحمن سامبا ثانياً في سباق 400 م مسجلا 45 ثانية خلف الباهاماسي ستيفن غاردينر (44,51 ث)، وأمام الأميركي ناثان ستروذر (45,54 ث).

وأحرز البوتسواني نايجل أموس المركز الأول في سباق 800 م محققًا أفضل توقيت هذا العام بزمن 1:41.89 دقيقة.

وهو الرقم الـ15 الأفضل في التاريخ ووحدهم أربعة عدائين الكيني ديفيد روديشا والدنماركي ويلسون كيبكيتير والبريطاني سيباستيان كو والبرازيلي جواكيم كروز حققوا افضل الأرقام في التاريخ.

وواصل البولندي بيوتر ليسيك سيطرته على منافسات القفز بالزانة باحرازه المركز الأول بعد تخطيه حاجز الستة أمتار (6,02 م) محققاً أفضل رقم هذا العام .

وجاء السويدي أرماند دوبلانتيس ثانياً (5,92 م) والبرازيلي ثياغو براز ثالثاً (5,92 م بفارق المحاولات).



رقم قياسي عالمي في سباق المايل

وحققت الهولندية سيفان حسن رقما قياسياً عالمياً في سباق المايل بقطعها المسافة بزمن 4:12.33 دقائق.

وتفوقت حسن على البريطانية لاورا ويتمان (4:17.60 د) والكندية غابرييلا ستافورد (4:17.87 د)، فيما جاءت المغربية رباب العرافي خامسة بزمن 4:18.42 دقائق.

وسجلت الأميركية سيدني ماكلوغلين أفضل توقيت هذا الموسم في سباق 400 م حواجز بقطعها المسافة بزمن 53,32 ثانية أمام مواطنتها آشلي سبينسر (54,46 ث) والتشيكية سوزانا هيينوفا (54,55 ث).