غاتلين يعلن اعتزاله



وتبخرت آمال غاتلين في التأهل لألعاب طوكيو العام الماضي بعدما تفاقمت إصابته في عضلات الفخذ الخلفية خلال التصفيات الأميركية وأعلن اعتزاله عبر وسائل التواصل الاجتماعي يوم الخميس.



وقال غاتلين الذي يحتفل بعيد ميلاده 40 "خلال فترات الصعود والهبوط والانتصارات والكبوات التي شهدتها مسيرتي لم أتوقف عن عشقي لهذه الرياضة. بكيت وفرحت وتعلمت دروساً خلال مسيرتي لن أنساها ما حييت".



وفاز غاتلين بذهبية سباق 100 متر في ألعاب أثينا 2004 وبعدها بعام فاز بسباقي 100 و200 متر في بطولة العالم في هلسنكي.



كما فاز بذهبية 100 متر في بطولة العالم 2017 وذهبية سباق التتابع أربعة في 100 متر بعدها بعامين في الدوحة.