طموحات صمبا لا تتوقف على الذهب

ويحمل الأميركي كيفن يانغ الرقم القياسي (46,78 ثانية)، وحققه في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 1992 في مدينة برشلونة الإسبانية.

وسجل صمبا أسرع وقت في التصفيات المؤهلة إلى الدور نصف النهائي الجمعة، وذلك بتحقيقه 49,08 ثانية، مبدداً الشكوك حول مستواه بعد تعرضه لاصابة في الورك ثم تشنج في عضلات الفخذ أواخر تموز/يوليو الماضي، ما أدى الى ابتعاده بشكل تام عن اللقاءات الرسمية.

واليوم السبت نجح صمبا في حجز مقعده في السباق النهائي المقرر الاثنين بعد تسجيله 48.72 ثانية.

ولدى سؤاله عما إذا كان إحراز الذهبية في الدوحة طموحاً مشروعاً بالنسبة إليه، أجاب العداء البالغ من العمر 24 عاماً، بلهجة الواثق من نفسه "الذهب وربما شيء آخر"، في إشارة مرجحة إلى رقم يانغ.

وشارك صمبا في سباقين لـ400 م حواجز هذا العام، وتحديداً في بطولة آسيا في الدوحة في 22 نيسان/أبريل الماضي حيث حقق المركز الأول بزمن 47,51 ثانية، ثم في لقاء شنغهاي ضمن الدوري الماسي في أيار/مايو، حيث فاز محققا زمن 47,27 ثانية. كما شارك في سباق 400 م (بلا حواجز) في موناكو وسجل 45,00 ثانية في 12 تموز/يوليو.

وأوضح العداء القطري "هذا السباق (في التصفيات) كان الأول لي منذ إصابتي. على الرغم من أن التوقيت لا يشير إلى هذا الأمر لكن إصابتي كانت جسيمة"، مضيفاً "لكني سعيد بالتوقيت الذي حققته وأتطلع قدما الى الدور نصف النهائي (اليوم)".

يملك صمبا ثالث أفضل زمن في تاريخ السباق بتوقيت 46,98 ثانية، وهو الوحيد إلى جانب حامل الرقم القياسي العالمي الأميركي يانغ (46.78 ثانية) منذ السادس من آب/أغسطس 1992، وعداءين اثنين آخرين، نزلوا تحت حاجز الـ47 ثانية.

وبسبب وجود منافسين اثنين لصمبا في السباق هما الأميركي راي بنجامين (أفضل رقم شخصي 46,98 ثانية) والنروجي كارستن وارهولم (أفضل رقم شخصي 46.92 ث)، تبدو بطولة الدوحة فرصة مواتية لتحطيم الرقم القياسي الصامد منذ 27 عاماً.

واعتبر صمبا أن وجود منافسين أقوياء مثل بنجامين ووارهولم يمنحه حافزاً إضافياً "هذا الأمر جيد. في سباقات الحواجز عندما ترى العدائين يعدون جنباً إلى جنب فهذا يجعل بعضهم يركضون بسرعة أكبر ويجعلون السباق أكثر إثارة".

وأبدى العداء القطري رغبته في تعويض خيبة الأمل التي تعرض لها في النسخة الأخيرة في لندن عندما ارتطم بأحد الحواجز وفقد الأمل بالصعود الى منصة التتويج بقوله "جميعنا يتعلم من العثرات، الجميع ساندني بعد تلك اللحظة الأليمة وهذا الأمر منحني معنويات عالية".



ملتزم، منضبط



وعن مواجهته للضغوط لا سيما أن البطولة تقام في بلده وأمام جمهوره قال صمبا في تصريحات نقلها موقع الاتحاد الدولي لألعاب القوى "لا أشعر بأي ضغوط لأني أخوض المنافسات على أرض بلادي".

وأضاف "أخوض سباقات الدوري الماسي والسباقات الأخرى بشغف لأني أعشق ما أقوم به وبالتالي لا وجود لأي ضغوطات".

يشرف على تدريبه الجنوب إفريقي هيني كوتزه الذي يشيد بخصال صمبا "الملتزم والمنضبط والذي يتمتع بسلوك جيد. هذا الأمر يساعدني كثيراً في مهمتي لجعله أحد أفضل العدائين في اختصاصه".

وشدد كوتزه على أن سباقات الحواجز هي من الأكثر تطلباً من الناحيتين الفنية والبدنية لأنه "يجب أن تضع الأهداف من ناحية السرعة ومن ناحية القدرة والتحمل".

وتابع "أريد أن يصل إلى الحاجز الأول بعد أن يكون قد خطا 20 خطوة، ثم 13 خطوة في الحواجز التسعة الأخيرة" على مضمار محاولة تحطيم الرقم القياسي العالمي.



وكان الثلاثي الناري المؤلف من صمبا والنرويجي كارستن وارهولم والاميركي راي بنجامين الدور النهائي من سباق 400 م حواجز ضمن بطولة العالم لالعاب القوى بعد تخطيهم التصفيات بنجاح السبت في الدوحة.

وكان وارهولم صاحب افضل رقم السبت مسجلا 48.28 ثانية ضمن تصفيات المجموعة الثانية، في حين سجل بنجامين (48.52 ث) وصمبا (48.72 ث) وكلاهما خاض تصفيات المجموعة الثالثة.

والعداؤون الثلاثة هم الوحيدون في التاريخ إلى جانب حامل الرقم القياسي العالمي الأميركي كيفن يانغ (46.78 ثانية) في برشلونة عام 1992، نزلوا تحت حاجز الـ47 ثانية. وسجل كل من صمبا وبنجامين 46.98 ثانية، مقابل 46.92 ث لوارهولم.