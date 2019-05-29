سيمينيا تستأنف حكم "كاس" أمام القضاء السويسري

وكتبت سيمينيا في الاستئناف الذي قدمته للمحكمة الفدرالية العليا في سويسرا "أنا سيدة ورياضية من الطراز العالمي. لن ينشطني الاتحاد الدولي ولن يمنعني من أن أكون كما أنا".

وتأتي خطوة سيمينيا قبل 24 ساعة من لقاء ستوكهولم، المرحلة الثالثة من الدوري الماسي، الأول منذ دخول قرارات الاتحاد الدولي حيز التطبيق.

وكانت "كاس" رفضت في الأول من أيار/مايو القضية التي رفعتها سيمينيا ضد القواعد حول مستويات التستوستيرون لدى الرياضيات، مبدية في الوقت ذاته مخاوف حيال القواعد "التمييزية" التي ستتطلب من الرياضيات اللواتي يحظين بمستويات مرتفعة، خفضها قبل السماح لهن بالمشاركة في المنافسات.

وأصدرت لجنة من ثلاثة قضاة قرارها بغالبية 2-1، معتبرة أن القواعد "تمييزية"، لكن "هذا التمييز هو وسيلة ضرورية، معقولة، ومتناسقة لتحقيق هدف الاتحاد الدولي لألعاب القوى للحفاظ على نزاهة العداءات".

وعلى رغم أن اللجنة رفضت مطلب البطلة الأولمبية باعتبار القواعد الجديدة "باطلة"، أبدت "مخاوف جدية من التطبيق المستقبلي" للقواعد.