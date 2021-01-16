زانغو يحقق رقماً قياسياً في مسابقة الوثبة الثلاثية داخل القاعة

وحطم زانغو (27 عاماً) بالتالي الرقم القياسي السابق المسجل باسم مدربه الفرنسي تيدي تامغو (17,92 م) والصامد منذ عام 2011. وهو أول رقم قياسي لبوركينا فاسو في ألعاب القوى.

وبدأ زانغو بمحاولة فاشلة ثم سجل 17,33 في محاولته الثانية، ثم أخطأ في محاولته الثالثة وحسن أرقامه إلى 17و16 م ثم 17,70 م قبل أن يحقق رقمه القياسي في محاولته السادسة والأخيرة محققاً الانجاز.

وسارع تامغو إلى تهنئة زانغو بقوله على حسابه على تويتر "عندما يتفوق التلميذ على معلمه. كنا ندرك بأن الرقم القياسي سيسقط. الآن سنواصل العمل لأنه لا يجب التوقف هنا".

وكان الرقم القياسي الشخصي السابق لزانغو ومقداره 17,77 م سجله في كانون الثاني/يناير عام 2020، في حين أن رقمه القياسي في الهواء الطلق هو 17,66 م (رقم قياسي إفريقي).

وظهر زانغو إلى الأضواء عندما أحرز برونزية الوثبة الثلاثية في بطولة العالم لألعاب القوى في قطر عام 2019.