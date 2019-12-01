رقم قياسي للأوغندي تشيبيتيغي في سباق الـ10 كيلومتر

(الصورة ملتقطة من منافسات بطولة العالم لألعاب القوى التي أقيمت بالدوحة في 2019)

ونجح بطل سباق عشرة آلاف متر في بطولة العالم هذا العام في إنهاء المسافة في 26 دقيقة و38 ثانية ليتفوق بفارق ست ثوان على رقم كومون الذي سجله في 2010.

وقال تشيبتيغي البالغ عمره 23 عاماً: "ما أجمل هذا العام. لا أصدق ما حدث. كنت أعرف أنّ سباق فالنسيا سيكون سريعاً وهو من ضمن الأسرع في العالم لذلك فإنّ تحقيق ما جئت من أجله هو شيء استثنائي".

وأضاف صاحب ذهبية بطولة العالم في الدوحة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي "هذا العام جعلني أشعر بالسعادة".

وبلغ تشيبتيغي منتصف المسافة في 13 دقيقة و23 ثانية وبدا أنه يستطيع تحطيم الرقم العالمي عندما أنهى أول ثمانية كيلومترات في 21 دقيقة 37 ثانية. ونجح تشيبتيغي في إنهاء خر كيلومتر في دقيقتين و45 ثانية.