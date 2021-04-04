رقم قياسي عالمي في سباق نصف الماراثون للكينية تشيبنغيتيتش

وحسنت بطلة العالم في سباق الماراثون في الدوحة عام 2019، الرقم القياسي العالمي لنصف الماراثون (21,0975 كل) بنحو نصف ثانية ماحية الرقم السابق وهو ساعة وأربع دقائق و31 ثانية والذي كان بحوزة الإثيوبية أبابيل ييشانيه منذ شباط/فبراير 2020.

وتقدمت تشيبنغيتيتش (26 عاماً) على الإثيوبية ياليمزيرف ييهيويالاو (1,4:40 ساعة) والكينية الأخرى هيلين أوبيرى (1,4:51 لساعة).

وهي المرة الثالثة التي تحرز فيها تشيبنغيتيتش المركز الأول في نصف ماراثون اسطنبول الدولي بعد عامي 2017 و2019.

وهي المرة الأولى التي تنهي فيها ثلاث عداءات سباق نصف الماراثون تحت 65 دقيقة.

ولدى الرجال، كان المركز الأول من نصيب الكيني كيبيووت كاندي، حامل الرقم القياسي العالمي، بقطعه المسافة بزمن 59 دقيقة و35 ثانية أمام مواطنه جيوفري كاموورور (59,38 دقيقة).

وكان كاندي حطم الرقم القياسي العالمي لسباق نصف الماراثون في السادس من كانون الأول/ديسمبر الماضي في مدينة فالنسيا الإسبانية بزمن 57,32 دقيقة، ماحيا رقم مواطنه كاموورور (58,1 دقيقة) سجله في 15 ايلول/سبتمبر 2019 في كوبنهاغن.

