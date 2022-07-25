English
العربية
كأس العالم FIFA قطر 2022™ - العد التنازلي
ألعاب القوى

ذهبية سباق 5 آلاف م للنروجي إنغيبريغتسين

من قبل

أحرز العداء النروجي جاكوب إنغيبريغتسين ذهبية سباق 5 آلاف م في النسخة الثامنة عشرة لبطولة العالم لألعاب القوى في مدينة يوجين الأميركية.

Reuters

 

وقطع إنغيبريغتسين مسافة السباق بزمن 13:09.24 دقيقة، وعادت الفضية إلى الكيني جاكوب كروب (13:09.98 د)، والبرونزية إلى الأوغندي أوسكار تشيليمو (13:10.20 د).

وخاض إينغيبريغتسين سباقاً رائعاً وفرض إيقاعه خصوصاً في اللفات الأخيرة قبل أن ينطلق بسرعة كبيرة في الأمتار الـ200 الأخيرة ويحرز المركز الأول بسهولة.

وعوّض النروجي خيبة أمله في سباق 1500 م الذي يحمل لقبه الأولمبي حيث كان حلّ وصيفاً.

وقال إينغيبريغتسين: "لم أكن أرغب نهاية السباق بالسرعة النهائية. كنت أريد أن أثبت أنني أفضل من العدائين الآخرين، أحترمهم، ولكنني كنت أرغب في ذلك ونجحت. شعرت حقاً أنني في حالة جيدة اليوم".

وحلّ البطل الأولمبي وصاحب الرقم القياسي العالمي لسباق 5 الاف م الأوغندي جوشوا تشيبتيغي تاسعاً بزمن 13:13.12 دقيقة.

بطولة العالم لألعاب القوى القناة الأولمبية
السابق الألمانية ميهامبو تحتفظ باللقب
اقرأ
الألمانية ميهامبو تحتفظ باللقب العالمي في مسابقة الوثب الطويل
التالي الأميركية أثينغ مو تحرز اللقب
اقرأ
الأميركية أثينغ مو تحرز اللقب العالمي لسباق 800 م
-

آخر الأحداث

>