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ألعاب القوى

ذهبية سباق 400 م حواجز للبرازيلي دوس سانتوس

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توج البرازيلي أليسون دوس سانتوس الثلاثاء بذهبية سباق 400 م حواجز في النسخة الثامنة عشرة من بطولة العالم لألعاب القوى في مدينة يوجين الأميركية.

AFP

وقطع دوس سانتوس مسافة السباق بزمن 46.29 ثانية محققاً رقماً قياسياً لبطولة العالم ماحياً الرقم السابق وهو 47.18 ثانية كان بحوزة الأميركي كيفن يونغ منذ نسخة شتوتغارت الألمانية عام 1993.

وتقدم دوس سانتوس، صاحب برونزية أولمبياد طوكيو الصيف الماضي، على الأميركيين راي بنجامين، وصيف النسخة الاخيرة في الدوحة 2019 واولمبياد طوكيو (46.89 ث) وتريفور باسيت (47.39 ث).

وأنهى النجم النرويجي كارستن فارهولم البطل الأولمبي والعالمي وحامل الرقم القياسي العالمي السباق في المركز السابع بزمن 48.42 ثانية.

وهو السباق الأول الذي يخسره فارهولم منذ أيلول/سبتمبر 2018 في أوسترافا التشيكية. منذ ذلك الحين، حقق سلسلة انتصارات متتالية بلغت 18 سباقًا إلى جانب أربعة سباقات تأهيلية أخرى في بطولة العالم 2019 وألعاب طوكيو الأولمبية 2021.

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