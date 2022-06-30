دوبلانتيس يواصل تحطيم الأرقام القياسية

ونجح دوبلانتيس، البالغ من العمر 22 عاما وحامل الرقم القياسي العالمي في المسابقة (6.20 م حققه في بطولة العالم داخل قاعة في بلغراد في آذار/مارس الماضي)، في تحقيق إنجازه قبل أسبوعين من بطولة العالم في يوجين الأميركية (من 15 إلى 24 تموز/يوليو المقبل)، ماحيا أفضل رقم له في الهواء الطلق كان سجله في أيلول/سبتمبر 2020 في روما بقفزه 6.15 م.

وقال دوبلانتيس في تصريح في المنطقة المختلطة: "يا له من شعور. إنه لأمر رائع أن تقفز على المضمار حيث أتدرب، وأعيش على بعد 10 دقائق من هنا، وكنت أرغب في الدفاع عن أرضي. لقد منحني الجمهور السويدي حافزًا إضافيًا".

وأضاف "شعرت أنني في المستوى لتحقيق مثل هذا الإنجاز. ليس بالضرورة أفضل مستوياتي لأنني أشعر أنه لا يزال بإمكاني التحسن. لم أكن مثاليًا. لا يزال لدي هامش للتطور".

وفي سباق 100 متر حقق الجنوب إفريقي أكاني سيمبين المركز الأول بزمن 10.02 ثوان متقدما على البريطاني ريس بريسكود (10.15 ث).

وفازت البريطانية دينا آشر-سميث بالمركز الأول في سباق 200 م مسجلة 22.37 ثانية متوفقة بالصورة النهائية "فوتو فينيش" على السويسرية موجينغا كامبونجي.

وفرضت الهولندية فيمكي بول نفسها مجددا في سباق 400 م حواجز محرزة المركز الأول بزمن 52.27 ثانية.

ولدى الرجال حلّ البرازيلي أليسون دوس سانتوس في الصدارة بتسجيله 46.80 ثانية.