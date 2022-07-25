دوبلانتيس يفك نحسه ويتوج باللقب العالمي مع رقم قياسي عالمي



وقفز دوبلانتيس 6.21 م في محاولته الثانية بعدما ضمن الذهب العالمي الذي ينقص خزائنه، ماحياً رقمه القياسي الذي كان سجله في بطولة العالم داخل قاعة وهو 6.20 م في آذار/مارس الماضي في بلغراد، علماً أنّه حقق أفضل قفزة ف يالهواء الطلق في 30 حزيران/يونيو الماضي في لقاء ستوكهولم الماسي على الملعب الأولمبي في العاصمة السويدية بقفزه 6.16 م.

وكان البطل الأولمبي للمسابقة حلّ وصيفاً في نسخة الدوحة 2019.

وعادت الفضية للأميركي كريستوفر نيلسن (5.94 م) بفارق المحاولات أمام الفيليبيني إرنست جون أوبيينا صاحب البرونزية.

وبعدما نجح السويدي في ضمان الميدالية الذهبية 6 أمتار من المحاولة الأولى، دخل في منافسة مع نفسه فتخطى في الوهلة الأولى حاجز 6.06 م محطما الرقم القياسي لبطولة العالم (6.05 م) الذي كان صامداً منذ نسخة إدمونتون 2001 عبر الأسترالي دميتري ماركوف، ثم قرر الانتقال مباشرة إلى حاجز 6.21 م في محاولة لتحطيم الرقم القياسي العالمي.

فشل في المحاولة الأولى، لكنه نجح في الثانية أمام تشجيعات الجماهير الغفيرة التي حضرت منافسات اليوم الأخير من الألعاب.

وقال دوبلانتيس مازحاً في تصريح لمذيع الملعب "محاولة لا بأس بها"، وأضاف موجهاً كلامه إلى الجماهير: "لقد منحتم لي طاقة جيدة لمساعدتي على تخطي الحاجز، كان ذلك رائعاً أنا أعشق يوجين".

