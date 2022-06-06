دوبلانتيس يحقق أفضل رقم هذا العام في القفز بالزانة

وعلى الرغم من الرياح ودرجة الحرارة الباردة (حوالي 16 درجة) والأمطار الخفيفة المتقطعة، نجح دوبلانتيس في أول قفزة له على ارتفاع أكثر من 6 أمتار في موسمه الصيفي، في محاولته الأولى، قبل أن يتوقف عن المنافسة.

وكان النجم السويدي الواعد في مسابقة القفز بالزانة والبالغ من العمر 22 عامًا، حطم الرقم القياسي العالمي مرتين داخل القاعة هذا الشتاء ليصل إلى 6,20 أمتار.

ويهدف بطل أوروبا والألعاب الأولمبية هذا الصيف الى التتويج باللقب العالمي في الهواء الطلق في بطولة العالم في يوجين الأميركية في الفترة بين 14 و25 تموز/يوليو المقبل، وهو اللقب الوحيد الذي ينقص سجله.

وفي سباق 400 م حواجز، نجحت الهولندية فيمكي بول صاحبة برونزية الالعاب الأولمبية وحاملة الرقم القياسي الأوروبي، في إحراز المركز الأول بسهولة مسجلة 53,94 ثانية.

وأحرزت البريطانية إيليش ماكولغان المركز الأول في سباق 10 الاف م مسجلة 30:19.02 دقيقة أمام الإثيوبية ليتسينبيت غيدي حاملة الرقم القياسي العالمي والتي سجلت 30:44.27 دقيقة.

وتفوقت غيدي، حاملة برونزية أولمبياد طوكيو، على مواطناتها في سباق اختيار المنتخب الإثيوبي لبطولة العالم الصيف المقبل، أقربهن إيجغاييهو تايي الثالثة بزمن 30:44.68 دقيقة.

وشهد السباق مشاركة 12 عداءة إثيوبية احتلت أربع منهن المراكز من الخامس الى الثامن.

وكان مواطنهم البطل الأولمبي سيليمون باريغا أحرز المركز الأول في سابق الرجال السبت وحجز بدوره بطاقته إلى مونديال يوجين.