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كأس العالم FIFA قطر 2022™ - العد التنازلي
ألعاب القوى

خسارتان مفاجئتان لدوبلانتيس وفرايزر-برايس

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مني البطل الأولمبي والعالمي حامل الرقم القياسي السويدي أرمان دوبلانتيس وبطلة العالم الجامايكية شيلي-آن فرايزر-برايس، بهزيمتين مفاجئتين في لقاء الدوري الماسي لألعاب القوى في بروكسل الجمعة.

AFP

وفشل دوبلانتيس بطل القفز بالزانة في ثلاث محاولات عند 5.91 أمتار، ما أسفر عن فوز الفيليبيني إرنست أوبيينا.

وعلى غراره، كانت هناك مفاجأة مماثلة في سباق 100 م سيدات، حيث تفوقت الجامايكية شيريكا جاكسون على بطلة العالم خمس مرات فرايزر-برايس.

وسجّلت جاكسون التي توّجت بطلة لسباق 200 م في أوريغون الأميركية في تموز/يوليو الماضي، 10.73 ثانية بحسب صورة على خط النهاية، بفارق جزء بالمئة من الثانية عن زميلتها.

وقالت جاكسون "لقد شعرت بالرضا، وأردت تنفيذ بداية جيدة. كنت متحمسة. أردت أن أخرج إلى هنا وأؤدي أفضل ما عندي وأن أخرج الأسبوع المقبل وأفعل الشيء نفسه" في نهائيات الدوري الماسي في زيوريخ.                  
 

ألعاب القوى شيلي-آن فرايزر-برايس أرمان دوبلانتيس
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