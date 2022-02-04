جاكوبس يكلّل بنجاح مشاركته الأولى منذ أولمبياد طوكيو



ولم تطأ قدما العداء البالغ من العمر 27 عامًا، المضمار منذ لقبيه الأولمبيين في طوكيو في سباق 100 م وسباق التتابع 4 مرات 100 م مع منتخب بلاده.

وقال جاكوبس الذي استعد للموسم الجديد لمدة شهر في مدينة تينيريفي الإسبانية، في تصريح لوكالة فرانس برس في المنطقة المختلطة "أنا سعيد جدا بمشاعري في السباق الأول".

وأضاف "آمل أن أجري أسرع قليلاً، لكن بعد هذه الفترة الطويلة بدون منافسة، من الطبيعي أنني بحاجة إلى استعادة الإيقاع".



من جهته، أحرز البطل الأولمبي وحامل الرقم القياسي في مسابقة القفز بالزانة السويدي أرماند دوبلانتيس المركز الأول، محققا أفضل رقم هذا العام بوثبه 6.03 أمتار.

وحاول دوبلانتيس بعدها تحطيم رقمه القياسي العالمي البالغ 6.18 م من خلال قفز 6.19 م وكان قريبا من ذلك في محاولتيه الثانية والثالثة حيث تحركت العارضة قليلا قبل أن تسقط.

وقال السويدي البالغ من العمر 22 عاما "لقد أحببت حقا محاولتي الثانية لأنني شعرت أنه كان لدي الإحساس بتجاوز العارضة".

وأضاف "أنا في مرحلة من مسيرتي حيث أتطور بخطوات صغيرة (...) أعرف ما يتعين عليَّ فعله، لدي كل قطع اللغز لتحطيم رقمي القياسي الشخصي".