تغيير موعد بطولة العالم لألعاب القوى

وستقام البطولة التي تأجلت لسنة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، بين 15 و24 تموز/يوليو 2022.

وجاء في بيان الاتحاد الدولي "صادق الاتحاد الدولي على المواعيد الجديدة هذا الأسبوع بعد مفاوضات طويلة مع المعنيين في هذه الرياضة، خصوصاً منظمي بطولتين كبريين ستقامان في تموز/يوليو-آب/أغسطس 2022، ألعاب الكومنولث في برمنغهام (27 تموز/يوليو-7 آب/أغسطس)، ودورة الألعاب الرياضية الأوروبية في ميونيخ (11-21 آب/أغسطس)".

تابع "ستجنّب الروزنامة الجديدة المنافسة بين تلك الأحداث الكبرى، وبفضل برمجة دقيقة سيشارك الرياضيون بثلاث بطولات عالية المستوى".

وكان الاتحاد الدولي أعلن نهاية الشهر الماضي تأجيل موعد بطولته العالمية التي كانت مقررة بين 6 و15 أب/أغسطس 2021 بمدينة يوجين بولاية أوريغون الأميركية في إلى العام 2022، وذلك إفساحاً في المجال أمام الموعد الجديد لأولمبياد طوكيو الصيفي الذي تأجل أيضاً بسبب تفشي فيروس كورونا.

وقرر منظمو الدورة الأولمبية التي كانت مبرمجة بين 24 تموز/يوليو والتاسع من آب/أغسطس 2020، إرجاءها إلى الفترة بين 23 تموز/يوليو والثامن من آب/أغسطس 2021.

