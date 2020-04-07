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دوري أبطال أوروبا
ألعاب القوى

الاتحاد الدولي لألعاب القوى يعلق التصفيات الأولمبية حتى ديسمبر

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أعلن الاتحاد الدولي لألعاب القوى الثلاثاء أن كل النتائج التي يحققها الرياضيون والرياضيات حتى الثلاثين من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل لن يتم احتسابها في عملية التأهل إلى أولمبياد طوكيو المؤجل.

Reuters

وأوضح الاتحاد الدولي في بيان على موقعه الرسمي أنه "تم تعليق فترة التأهل لأولمبياد طوكيو 2020 بدءا من السادس من نيسان/أبريل حتى 30 تشرين الثاني/نوفمبر"، وذلك بعد أسبوع على قرار إرجاء دورة الألعاب الأولمبية التي كانت مقررة هذا الصيف في اليابان الى صيف 2021 وتحديدا بين 23 تموز/يوليو والثامن من آب/أغسطس على خلفية تفشي فيروس كورونا المستجد.

وتابع البيان "خلال هذه الفترة، النتائج التي تُحقق في أي مسابقة لن تؤخذ بعين الاعتبار من أجل التأهل إلى طوكيو 2020 أو في التصنيف العالمي الذي سيعلّق بدوره أيضا. سيتم تسجيل النتائج لضمّها في الإحصاءات بما فيها الأرقام القياسية العالمية، رهنا بالشروط المعمول بها".

ويتم التأهل إلى الألعاب الأولمبية إما عن طريق تحقيق الحد الأدنى المطلوب في كل سباق ومسابقة أو بفضل مركزهم في التصنيف العالمي المعلق أيضا حتى 30 تشرين الثاني/نوفمبر.

يذكر أنه تم إرجاء بطولة العالم لألعاب القوى التي كانت مقررة في مدينة يوجين بولاية اوريغون الاميركية في صيف 2021 إلى العام 2022 على خلفية إرجاء الاولمبياد.                                                     

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