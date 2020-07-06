تعديل جديد في موعد ماراتون باريس بسبب فيروس كورونا

وسبق للمنظمين أن أرجأوا السباق الذي يقام عادة في نيسان/أبريل من كل عام، إلى 18 تشرين الأول/أكتوبر بسبب "كوفيد-19".

وأفادت منظمة أموري الرياضية ("آ أس أو") المسؤولة عن الحدث، في بيان "من أجل تنظيم ماراتون باريس في أفضل ظروف ممكنة، قررنا بالتشاور مع مدينة باريس وإدارة شرطة المدينة، تأجيل موعد السباق. الموعد الجديد سيكون الأحد 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2020".

وأضافت "بالطبع، سنراقب الحالة (الصحية المرتبطة بوباء +كوفيد-19+) وتطورها وسنحترم بعناية توجيهات السلطات الصحية والخدمات الحكومية التي نتعاون معها بشكل وثيق".

ويعبر السباق البالغ طوله 42,195 كلم، مناطق رمزية في العاصمة الفرنسية مثل جادة الشانزيليزيه (نقطة الانطلاق) وساحة دار الأوبرا وجوار برج إيفل.

وتسبب "كوفيد-19" بفوضى عارمة في جدول الأحداث الرياضية.

وألغى المنظمون الشهر الماضي سباقي الماراتون في نيويورك وبرلين، في حين لا يزال سباقاً لندن وشيكاغو على خريطة النشاطات المزمع إقامتها، وذلك في الرابع من تشرين الأول/أكتوبر و11 منه توالياً.

وكان الاثيوبي أبرهة ميلاو قد فاز بلقب الرجال في ماراتون باريس العام الماضي، بينما فازت مواطنته جيليت بوركا بلقب السيدات.