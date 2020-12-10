ترحيل بطولة العالم لألعاب القوى داخل القاعة في الصين إلى آذار/مارس 2023 بسبب فيروس كورونا

وكانت البطولة مقررة أصلاً في آذار/مارس الماضي وتم ترحيلها إلى العام المقبل.

وحدد الاتحاد الدولي إقامتها بصورة نهائية في آذار/مارس عام 2023 في المدينة ذاتها.

وقال بيان صادر عن الاتحاد الدولي "لأم الألعاب" "لقد اتفقنا وللأسف مع اللجنة المنظمة لبطولة العالم لألعاب القوى داخل قاعة في نانيينغ (19-21 آذار/مارس 2021) على تأجيل الحدث إلى آذار/مارس 2023".

وأضاف "تواصلنا في الأسابيع الأخيرة مع اللجنة المنظمة والاتحاد الصيني لألعاب القوى لتقييم الوضع حول إقامة البطولة نظرًا للوضع الصحي عالميًا. لا تزال شكوك كبيرة تحيط بتطورات جائحة كوفيد-19 في مطلع العام المقبل. لذا ارتأينا لضمان سلامة رياضيينا، ترحيل البطولة إلى عام 2023 لأنه يتعذر اقامتها في وقت لاحق من العام المقبل لا سيما بأن موسم ألعاب القوى داخل قاعة يمتد على مسافة زمنية قصيرة تنتهي في آخر آذار/مارس".

أما النسخة المقبلة من بطولة العالم داخل القاعة فمقررة في بلغراد في آذار/مارس عام 2022.

