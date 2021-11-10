تأجيل ماراثون شنغهاي بسبب فيروس كورونا

تعاني الصين من ارتفاع في عدد الإصابات مع تفشي متحورة دلتا ما أدى إلى فرض تدابير جديدة للحد من التفشي قبل الأولمبياد الشتوي في بكين في شباط/فبراير المقبل.

وقال المنظمون عن الماراثون الذي كان مقرراً في 28 تشرين الثاني/نوفمبر: "اليوم قررنا أن نكون حذرين. اخترنا سلامة وصحة العدائين والمواطنين"، على أن يعلنوا عن الموعد الجديد في وقت لاحق.

لم يعلن المنظمون عن عدد المشاركين الذين كان من المقرر أن يتنافسوا في نسخة هذا العام مشيرين الى أن العدد بلغ تسعة آلاف السنة الماضية.

وسبق أن أعلن منطمو ماراثوني ووهان وبكين عن تأجيلهما الشهر الفائت.

على الرغم من أن عدد الحالات في الصين لا يزال منخفضًا نسبيًا، حيث أعلنت السلطات عن 54 إصابة الأربعاء، إلا أن البلاد تتبع نهجاً قاسياً في محاربة الجائحة وتشعر الحكومة بالقلق بشكل خاص بشأن أي تأثير على الألعاب الشتوية من 4 إلى 20 شباط/فبراير.

