تأجيل ماراتون بوسطن إلى سبتمبر ولندن إلى أكتوبر بسبب كورونا

ويأتي قرار الإعلان عن إرجاء مارتون بوسطن التاريخي الذي انطلق عام 1897 ما يجعله الأقدم في العالم، بعدما أعلن حاكم ماساشوستس تشارلي بايكر الثلاثاء حالة طوارئ في الولاية الأميركية، وعقب لقاء بين عمدة بوسطن مارتن وولش ومنظمي الماراتون.

وقال المدير التنفيذي للجنة المنظمة للماراتون توم غريلك: "في مسائل الصحة والسلامة العامة، نأخذ توجيهنا من المسؤولين المكلفين بحماية العامة في هذا المجال".

كما أعلن منظمو ماراتون لندن إرجاءه من 26 نيسان/أبريل إلى الرابع من تشرين الأول/أكتوبر للسبب عينه، وذلك على لسان مدير السباق هيو براشر الذي قال: "العالم أمام وضع غير مسبوق حيث يتصارع مع وباء عالمي متمثل بـ +كوفيد-19+، والصحة العامة هي أولوية الجميع".

وتابع: "نعلم بأنّ هذا الخبر (الإرجاء) سيشكل خيبة بالنسبة للكثيرين، من عدائين تدربوا لأشهر عدة، آلاف المؤسسات الخيرية التي تُجمع الأموال من أجلها (من خلال السباق)، والملايين الذين يشاهدون السباق كل عام".

وتابع: "نعلم أنه سيكون هناك العديد من الأسئلة من المتسابقين والجمعيات الخيرية وغيرهم، ونطلب منكم أن تصبروا معنا في الوقت الذي نعمل على الخطط التفصيلية لإقامة ماراتون لندن لعام 2020 في الموعد المحدد الجديد".

وانضم كل من الماراتونين إلى سلسلة طويلة من الأحداث الرياضية التي تأثرت بفيروس كورونا واتخذ قرار إرجائها أو حتى إلغائها حول العالم.

