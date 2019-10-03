بعد الإخفاق في الدوحة 2019: مصطفى عمرو يأمل بتوهج أولمبي

وقال مصطفى في المنطقة المختلطة بعد الخروج يوم الخميس: "عانيت من غياب التوفيق، كما أني قادم من عملية جراحية أثرت عليَّ في الشهر الثامن من العام الحالي، والمستوى في هذه البطولة كان عالٍ جداً والمسافة المطلوبة للتأهل كانت عالية 20:90 متر، لكن الحمد الله على أي حال".

وكانت أفضل مسافة لعمرو اليوم 20:55 بعد ثلاث محاولات وكان قريباً من بلوغ النهائيات.

وحول القادم من التحديات قال عمرو (23 عاماً): أمامي بطولة العالم العسكرية بعدها راحة والاستعداد للأولمبياد".

وأضاف المتوج ببرونزية الألعاب الأفريقية 2019 حول تأهله إلى أولمبياد طوكيو 2020: "حالياً أنا متأهل حسب تصنيفي على العالم، لكن لو تغير التصنيف أحتاج لخوض التصفيات".

وفيما يتعلق بآماله في طوكيو قال: "أجواء التنافس ستكون مشابهة لأن اللاعبين تقريبا هم أنفسهم، سأتدرب في معسكر بأميركا إن شاء الله وأطمح لميدالية أولمبية".