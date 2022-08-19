بطولة أوروبا لألعاب القوى: فارهولم يعوّض خيبة المونديال ويتوّج بلقب 400 م حواجز

وبعدما قدّم أحد أعظم العروض على المضمار الأولمبي في التاريخ عندما حطم الرقم القياسي العالمي الذي صمد 29 عاماً ليفوز بسباق 400 م حواجز في أولمبياد طوكيو العام الماضي بزمن قدره 45.94 ثانية، تأثر فارهولم بإصابة في العضلات الخلفية للفخذ تعرض لها في حزيران/يونيو واكتفى بالمركز السابع في مونديال يوجين الشهر الماضي.

لكن ابن الـ26 عاماً أظهر الجمعة في ميونيخ أنه استعاد مستواه، محققاً رقماً قياسياً لبطولة أوروبا قدره 47.12 ثانية، متقدماً على الفرنسي ويلفريد هابيو (48.56 ث) والتركي ياسماني كوبيلو (48.78 ث).

ودخلت الهولندية فيمكي بول تاريخ البطولة القارية كأول رياضي عند السيدات أو الرجال يحرز ثنائية 400 م حواجز و400 م خلال نسخة واحدة.

وفرضت الهولندية البالغة 22 عاماً والتي نالت البرونزية الأولمبية لسباق 400 م حواجز الصيف الماضي في طوكيو وحلت ثانية في بطولة العالم الأخيرة، سيطرتها التامة على السباق، مسجلة 52.67 ثانية.

وتقدمت بول بفارق كبير على الأوكرانيتين فيكتوريا تكاشوك (54.30 ث) وآنا ريجيكوفا (54.86 ث).

وتوج البريطاني جارنيل هيوز الجمعة بلقب سباق 200 م، محققاً أفضل زمن له لهذا العام وقدره 20.07 ثانية.

وتقدم ابن الـ27 عاماً على مواطنه نيثانيل ميتشل-بلايك (20.17 ث) والإيطالي فيليبو تورتو (20.27 ث).

وانتزعت السويسرية موجينغا كامبوندجي لقب سباق 200 م للسيدات من البريطانية دينا آشر-سميث.

وسجلت آشر-سميث الجمعة 22.43 ثانية، فيما حققت منافستها السويسرية 22.32 ثانية، بينما ذهب المركز الثالث للدنماركية إيدا كارستوفت بزمن 22.72 ث.