برشم يقطع الخطوة الأولى بانتظار الأهم يوم الجمعة

واجتاز برشم ارتفاع 2,29 متراً محققاً أفضل رقم له هذا العام، فيما فشل السوري مجد الدين غزال في حجز بطاقته.

وابتعد برشم معظم الموسم الماضي عن المضمار بعد خضوعه لعملية جراحية في تموز/يوليو 2018 في كاحله كانت تستوجب الغياب من 3 إلى أربعة أشهر عن الملاعب لكن اصابته تفاقمت واستمر الغياب حتى حزيران/يونيو حيث حقق عودة ناجحة باجتيازه ارتفاع 2,27 م في لقاء سوبوت البولندي محرزا المركز الاول قبل ان يأتي في المرتبة الثانية في لقاء لندن الماسي مع قفزة بالرقم ذاته في تموز/يوليو.

لكن برشم اكتفى بالمركز العاشر في نهائي الدوري الماسي في زيوريخ.

وقال برشم في رده على سؤال لوكالة فرانس برس بعد نجاحه في التاهل إذا ما كان يشعر بالضغوطات كونه سينافس على أرضه وأمام جمهوره "مرحبا بالضغوطات، فهي تحفزني. أريد الفوز دائماً بغض النظر عن المكان المتواجد فيه".

وأضاف "بطبيعة الحال كل رياضي يحلم بالمنافسة على أرضه لا سيما بتواجد أفراد من عائلتك وزوجتك وبالتالي فهو أمر مميز".

وتابع "أنافس في بيتي وامام جمهوري وأقفز جيداً في الوقت الحالي. كان الهدف بلوغ النهائي اليوم وسأبدأ مع مدربي في وضع التكتيك المناسب للنهائي الجمعة".

أما السوري مجد الدين غزال صاحب البرونزية في لندن 2017 والذي كان يعيش أفضل مواسمه بعد أن اجتاز حاجز ال2,30 م مرتين هذا الموسم، فحقق نتيجة مخيبة لأنه فشل في اجتياز ارتفاع 2,22 م ثلاث مرات ليخرج من الباب الضيق.

وبدا غزال مصدوماً في المنطقة المختلطة للصحافيين وقال "إنها الرياضة، لا يمكن أن أجد تفسيراً لما حصل معي اليوم. إنه أمر نادر، لم أكن في يومي بتاتاً".

وأضاف "إنها خيبة كبيرة بعد برونزيتي في لندن".