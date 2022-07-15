برشم يتأهل إلى نهائي مسابقة الوثب العالي في بطولة العالم من قبل beIN SPORTS July 15, 2022 21:30 تأهل البطل القطري معتز برشم إلى نهائي مسابقة الوثب العالي ضمن بطولة العالم لألعاب القوى - أوريغون 2022. AFP معتز برشم بطولة العالم لألعاب القوى - أوريغون 2022 السابق اختيار طوكيو لاستضافة بطولة ال اقرأ التالي - آخر الأحداث July 15, 2022 21:30 برشم يتأهل إلى نهائي مسابقة الوثب العالي July 15, 2022 15:44 طوكيو تستضيف بطولة العالم لألعاب القوى عام 2025 July 15, 2022 12:02 بطولة العالم لألعاب القوى في يوجين تتأهب للانطلاق July 14, 2022 15:00 أومانيالا سيشارك في بطولة العالم لألعاب القوى July 13, 2022 11:31 برشم يستعد للدفاع عن لقب بطولة العالم في يوجين July 12, 2022 13:14 حقائق صادمة يكشفها العداء محمد فرح July 11, 2022 23:37 ستيفن غاردينر ينسحب من مونديال ألعاب القوى July 10, 2022 23:11 ديانا برايس تنسحب من بطولة العالم لألعاب القوى July 8, 2022 15:38 سوريا بطلة لغرب آسيا لألعاب القوى للشباب والشابات June 30, 2022 23:09 دوبلانتيس يواصل تحطيم الأرقام القياسية