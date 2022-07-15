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تصفيات كأس العالم
ألعاب القوى

برشم يتأهل إلى نهائي مسابقة الوثب العالي في بطولة العالم

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تأهل البطل القطري معتز برشم إلى نهائي مسابقة الوثب العالي ضمن بطولة العالم لألعاب القوى - أوريغون 2022.

AFP


 

معتز برشم بطولة العالم لألعاب القوى - أوريغون 2022
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