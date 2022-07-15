برشم يتأهل إلى نهائي مسابقة الوثب العالي في بطولة العالم

من قبل beIN SPORTS July 15, 2022 21:30 تأهل البطل القطري معتز برشم إلى نهائي مسابقة الوثب العالي ضمن بطولة العالم لألعاب القوى - أوريغون 2022.