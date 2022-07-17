انسحاب البطل الأولمبي الإيطالي جاكوبس من نصف نهائي 100 م

ونقل الاتحاد الإيطالي في بيان عن طبيب المنتخب قبل ساعات قليلة من انطلاق تصفيات الدور نصف النهائي أن "العداء مارسيل جاكوبس، خلال تصفيات 100 م أمس (الجمعة)، شعر بتقلص في العضلة المقربة في الفخذ الأيمن".

وحقق جاكوبس توقيتاً مخيبا في الدور الاول الجمعة عندما حل ثانياً في سلسلته بزمن 10.04 ثوان.

وطرحت علامات الاستفهام حول جاهزية جاكوبس لتأكيد أحقيته باللقب الأولمبي أو على الأقل الفوز بإحدى الميداليات، خصوصاً عقب توقف موسمه في الهواء الطلق بسبب الإصابات، مما أجبره على الانسحاب من العديد من اللقاءات الدولية بينها يوجين وروما وأوسلو وستوكهولم ضمن الدوري الماسي.

وفاجأ جاكوبس الجميع في طوكيو الصيف الماضي عندما توج بالذهب في سباقي 100 م والتتابع أربع مرات 100 م، ثم بطلا للعالم في سباق 60 م داخل قاعة في بلغراد في آذار/مارس الماضي.

وأربكت مشاكل في الأمعاء في كينيا أوائل أيار/مايو وإصابة في الفخذ منتصف الشهر ذاته، بشكل كبير استعدادات جاكوبس هذا الموسم، حيث شارك فقط في ثلاثة سباقات فقط في 100 م بينهما اثنان في 18 أيار/مايو خلال لقاء سافونا الإيطالي عندما سجل 9.99 ثوانٍ في التصفيات و10.04 ثوانٍ في النهائي، ثم في بطولة إيطاليا في حزيران/يونيو في رييتي عندما قطع المسافة بزمن 10.12 ثوانٍ.

