الهولندية سيفان حسن تظفر بماراثون لندن والكيني كيبتوم يحقق ثاني أسرع وقت في التاريخ

وفيما بدت كأنها عانت من تشنجات بعد ساعة من انطلاق السباق، لحقت حسن تدريجاً بمجموعة العداءات في المقدمة لتفوز في النهاية بزمن قدره ساعتين و18 دقيقة و33 ثانية، متفوقة على الإثيوبية أليمو ميغيرتو والبطلة الأولمبية الكينية بيريس جيبتشيرتشير التي تخسر لأول مرة في سباق ماراثوني كبير.

ولدى الرجال، فاز العداء الكيني كيلفن كيبتوم (23 عاماً) بالسباق، محققاً ثاني أسرع وقت في التاريخ بزمن ساعتين ودقيقة واحدة و27 ثانية، بفارق 18 ثانية عن الرقم القياسي العالمي لمواطنه إيليود كيبشوج.

وقبيل ذلك، انسحبت حاملة الرقم القياسي العالمي الكينية بريجيد كوسغي من الماراثون، بعد أقل من أربع دقائق على انطلاقه بسبب الاصابة.

وخرجت العداءة البالغة 29 عاماً والمتوجة بالسباق عامي 2019 و2020 وهي تعرج.

وكانت حاملة لقب ماراثون شيكاغو مرتين والرقم العالمي للسيدات في ماراثون مشترك بين الجنسين، قد عانت من اصابة عضلية بفخذها ومشكلات بالركبة، لكنها قالت الجمعة ان تلك الاصابات "ليست سيئة بشكل كبير".



