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كأس العالم FIFA قطر 2022™ - العد التنازلي
ألعاب القوى

النيجيرية أموسان تحرز اللقب العالمي في سباق 100 م حواجز

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أحرزت النيجيرية توبي أموسان اللقب العالمي لسباق 100 م حواجز بعد أقل من ساعتين على تحطيم الرقم القياسي العالمي في النسخة الثامنة عشرة من بطولة العالم لألعاب القوى في مدينة يوجين الأميركية.

Reuters


وقطعت أموسان 12.06 محققةً رقماً قياسياً جديداً لكن لم يتم اعتماده بسبب الرياح القوية (2.5 م/سا) وذلك بعدما حققت قبل ساعة و50 دقيقة في نصف النهائي 12.12 ثانية محطمة رقم الأميركية كندرا هاريسون 12.26 ثانية منذ 22 تموز/يوليو 2016 في دورة الألعاب الأولمبية في لندن.

وعادت الفضية إلى الجامايكية بريتاني أندرسون (12.23 ث)، والبرونزية لبطلة الأولمبياد البورتوريكية ياسمين كاماتشو كوين (12.23 ث).

ونجحت أموسان، البالغة من العمر 25 عاماً، أخيراً في ترجمة سيادتها على السباق معوضة خيبتها في النسخة الأخيرة في الدوحة 2019 وأولمبياد طوكيو الصيف الماضي.
 

بطولة العالم لألعاب القوى القناة الأولمبية
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