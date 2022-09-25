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ألعاب القوى

النجم البرازيلي كاكا يكمل أول ماراثون له

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أنهى نجم كرة القدم البرازيلي السابق ريكاردو كاكا أول ماراثون كامل له بمسافة 42.195 كم صباح اليوم في العاصمة الألمانية برلين بالتزامن مع تحطيم العداء الكيني إيليود كيبتشوغي الرقم القياسي العالمي لسباق الماراثون.

AFP

وأكمل نجم ميلان وريال مدريد سابقاً البالغ من العمر (40 عاماً) والذي شارك باسمه الحقيقي ريكاردو ليتي المسافة بزمن 3:38:06.

وكان الفائز بالكرة الذهبية عام 2007 قد حدد هدفاً له بالجري ماراثون برلين في أقل من 4 ساعات، وذلك في المؤتمر الصحفي قبل السباق: "أريد أن أجري في حوالي 3 ساعات و40 دقيقة، إذا شعرت بحالة جيدة فربما يمكنني فعل المزيد".

وكان كاكا الذي شارك مع شقيقه رودريغو قد صرح أيضاً بأن والده الذي رقد في المستشفى لنحو 45 يوماً بسبب مضاعفات فيروس كورونا، هو من ألهمه للجري في الماراثون.

وقال كاكا في وقت سابق أنه اختار سباق برلين بسبب نصيحة من مدربه في الجري وأحد أصدقائه "لدي مدرب للجري أخبرني أننا بحاجة إلى ماراثون عريق وكبير. أردنا مسارًا سريعًا، ومدينة رائعة، وكان أحد أصدقائي قال لي، (إذا كنت تريد أن تجري ماراثونًا، فافعل ذلك في برلين).

وهذه التجربة الثانية لكاكا في الجري ضمن سباق بعدما شارك بنصف الماراثون (21 كم) في ريو دي جانيرو وحقق زمناً وقدره ساعة و39 دقيقة.

ريكاردو كاكا ماراثون برلين
السابق الكيني كيبتشوغي يحطم رقمه القي
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