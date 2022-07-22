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تصفيات كأس العالم
ألعاب القوى

المصري عبد الرحمن الى نهائي رمي الرمح

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بلغ المصري إيهاب عبد الرحمن الخميس الدور النهائي لمسابقة رمي الرمح في بطولة العالم لألعاب القوى - أوريغون 2022.

REUTERS

وحل إيهاب ثالثاً في تصفيات المجموعة الأول برميه 83.41 م خلف المتأهلين مباشرة الهندي نيراج شوبرا بطل (88.39 م) والتشيكي جاكوب فادليتش وصيفه (85.23 م).

وقال عبد الرحمن: "أنا سعيد بتأهلي إلى الدور النهائي على الرغم من الأجواء الحارة في يوجين في الوقت الحالي، أشعر بأنني في حالة جيدة وبإمكاني تحقيق رقم أفضل".

وأضاف في تصريح لوكالة فرانس برس "سعيد بتأهلي رغم أن استعداداتي لم تكن جيدة خصوصاً بسبب تعرضي لإصابة في كوعي أواخر العام الماضي وخضوعي لعملية جراحية مطلع الحالي".

وتابع "لحسن حظي تعافيت بسرعة وعدت إلى المنافسات ولدي ثقة كبيرة في نفسي ومؤهلاتي لتحقيق الأفضل والمنافسة على إحدى الميداليات الثلاث".

ويقام الدور النهائي بعد غد السبت.
 

بطولة العالم لألعاب القوى - أوريغون 2022 إيهاب عبد الرحمن
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