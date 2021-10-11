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الكيني كيبروتو يحرز المركز الأول في ماراثون بوسطن

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أحرز العداء الكيني بنسون كيبروتو المركز الأوّل في النسخة 125 من سباق ماراثون بوسطن الأميركي مجتازاً مسافة 42.195 كلم في زمن مقداره 2:09:51 ساعة الاثنين.

AFP

وتقدّم كيبروتو على الإثيوبيين ليمي برهانو (2:10:36 س) وجمال ييمر (2:10:37 س).

وكان ماراثون بوسطن تأجّل مرتين في السنتين الأخيرتين، الأولى في نيسان/أبريل 2020، والثانية في الربيع الماضي بسبب تداعيات جائحة كوفيد-19.

والفوز هو الأول لكيبروتو البالغ 30 عاماً في أحد سباقات الماراثون الكبرى (برلين، طوكيو، لندن، بوسطن، شيكاغو ونيويورك).

واجتاز خط الوصول بعد أن شنّ هجوماً قوياً بعد 37 كيلومتراً على خط الانطلاق، فيما دفع الأميركي سي جاي ألبرتسون ثمن انطلاقته السريعة بعد أن بقي متصدرا حتى الكيلومتر الـ32 من السباق.

وفي فئة السيدات، شهد السباق سيطرة كينية مطلقة على المراكز الثلاثة الاولى وكان الفوز من نصيب ديانا كيبيوغي بزمن قدره 2:24:45 ساعة، لتتقدم على المخضرمة إدنا كيبلاغات (2:25:09 س) وماري نغوغي (2:25:20 س).

يذكر أن كيبلاغات توجت بطلة للعالم مرتين واحرزت المركز الأوّل في بوسطن بالذات عام 2017. وسرّعت كيبيوغي من ايقاعها بعد مرور ساعة و44 دقيقة على بداية السباق لتجتاز خط النهاية أمام باقي المنافسات.

ماراثون بوسطن بنسون كيبروتو
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