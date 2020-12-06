الكيني كاندي يحطم الرقم العالمي لسباق نصف الماراثون

وكان الرقم القياسي العالمي السابق بحوزة الكيني الآخر جوفري كاموورور والبالغ 58:01 دقيقة، سجّله في أيلول/سبتمبر 2019 في كوبنهاغن.

وفي هذا السباق السريع، نجح أربعة عدائين في النزول تحت الرقم القياسي السابق: كاندي، كيبليمو بالإضافة إلى الكينيين رونيكس كيبروتو (57:49 د) وألكسندر موتيسو (57:59 د).

ونجح كاندي البالغ 24 عاماً في انجاز لافت بإنهاء رابع سباق نصف ماراثون هذه السنة نزل في جميعها تحت حاجز 59 دقيقة.

ويؤكد مسار فالنسيا سرعته من بين سباقات الطرق، وما عزز أرقام الأحد حال الطقس المناسبة، مسار مسطح معروف بسرعته الفائقة واستخدام جيل جديد من الأحذية "السحرية" ذات الألواح الكربونية والكعوب المعزّزة المقدمة لغالبية المشاركين.

ولدى السيدات، نجحت النجمة الاثيوبية غنزيبي ديبابا (29 عاما) بإحراز اللقب بزمن 1.05:18 ساعة متقدمة على الكينية شيلا شيبكيروي (1.05:39 س).