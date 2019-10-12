ونجح البطل الأولمبي البالغ من العمر 34 عاما بفضل مساعدة جيش من "العدائين الأرانب" بلغ عددهم 41 بلباس أسود حتى 500 م من خط النهاية، في محو رقمه العالمي السابق بنحو دقيقتين (2:01.39 ساعة) والذي كان سجله في برلين العام الماضي.

وقال كيبتشوغي "أنا أول رجل - أريد أن ألهم الكثير من الناس، أنه لا يوجد إنسان محدود".

وأضاف "يمكننا أن نجعل هذا العالم عالما جميلا وعالما مسالما. أنا سعيد جدا لزوجتي وأطفالي الثلاثة كونهم حضروا وشهدوا على هذا التاريخ".

وحرص كيبتشوغي طيلة السباق على الحفاظ على وتيرة منتظمة جدا بقطعه كل كيلومتر في السباق بنحو دقيقتين و50 ثانية، ليجتاز خط النهاية بابتسامة عريضة.

ونزل كيبتشوغي بفارق 11 ثانية عن الرقم القياسي في منتصف السباق بينما كان المشجعون مصطفين على الحلبة أغلبهم يلوحون بالأعلام الكينية ويهتفون بصوت عالٍ لتشجيعه.

وكان كيبتشوغي علّق قبل 48 ساعة من انطلاق السباق "سأنجح في تحقيق الإنجاز التاريخي (...) ليس هناك حدود، الحدود التي لدينا موجودة في الرأس"، مقارنا محاولته بـ "المشي على سطح القمر" لأول مرة.

