الكولومبية ريستريبو أول نائبة لرئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى

وريستريبو هي واحدة من أربعة نواب للرئيس تم انتخابهم اليوم، وهم الأوكراني سيرغي بوبكا النجم السابق لرياضة القفز بالزانة، والسعودي نواف بين محمد آل سعود، وجيفري غاردنر من جزيرة نورفولك.

وأتت الانتخابات قبيل انطلاق بطولة العالم لألعاب القوى التي تستضيفها الدوحة بين 27 أيلول/سبتمبر والسادس من تشرين الأول/أكتوبر.

وقالت ريستريبو في مؤتمر صحافي في العاصمة القطرية "هذه لحظة كبيرة لي ولبلادي، أريد أن أشكرك (سيب) في إشارة إلى كو. بسبب التغييرات التي قمت بها، باتت للنساء فرص أكبر من السابق".

وكان المكتب التنفيذي قد وافق عام 2016 على تولي إمرأة للمرة الأولى في تاريخ الاتحاد الدولي منصب نائبة الرئيس، في إطار الاصلاحات التي أدخلها كو بعد انتخابه خلفا للسنغالي لامين دياك صيف 2015.

وكانت ريستريبو أول عداءة تحرز ميدالية لبلادها في ألعاب القوى عندما حصدت البرونزية في سباق 400 م في أولمبياد برشلونة عام 1992.

