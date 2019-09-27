وأشارت وحدة النزاهة إلى أنها أجرت 8499 فحصاً للكشف عن المنشطات خلال العام الماضي في 124 دولة، بينها 6007 خارج المسابقات.

وفي تقريرها الأول الذي شمل الفترة الممتدة من نيسان/أبريل 2017 إلى الشهر ذاته من عام 2018، أجرت وحدة النزاهة 9730 فحص منشطات، جاءت 374 منها ايجابية.

وتم انشاء وحدة النزاهة في نيسان/أبريل 2017 في إطار الاصلاحات التي أوصى بها مجلس الاتحاد الدولي لألعاب القوى خلال الولاية الأولى للرئيس الحالي البريطاني سيباستيان كو الذي سيتولى رئاسة اتحاد أم الألعاب لأربع سنوات قادمة، وذلك بعد إعادة انتخابه على هامش بطولة العالم التي تنطلق في الدوحة الجمعة.

وقال مدير وحدة النزاهة بريت كلوثيير "إذا كانت هذه الأرقام ملفتة وتؤكد العمل الشاق الذي قام به الفريق (ارتفع عدد أفراد الفريق من 5 إلى 20 يعملون بدوام كامل)، من المهم الاشارة إلى أن مهمتنا لا تقتصر على (ابراز الأرقام) لكن في تركيز جهودنا على النوعية وليس الكمية" بحسب بيان رسمي صادر عن وحدة النزاهة.

وختم "كل ما نريده أن نحفظ نزاهة وسمعة رياضة ألعاب القوى".