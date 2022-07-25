الفرنسي ماير يحرز لقبه العالمي الثاني في مسابقة العشارية

واستفاد ماير، المتوج باللقب العالمي عام 2017 في لندن، من انسحاب البطل الأولمبي الكندي داميان وارنر السبت بسبب الإصابة، فتصدر الترتيب العام برصيد 8816 نقطة أمام الكندي الآخر بييرس ليباج (8701 نقطة) والأميركي زاش زييميك (8676 نقطة).



وحقق ماير في اليوم الأول السبت 10.62 ثوان في سباق 100 م، 7.54 م في الوثب الطويل، 14.98 م في الكرة الحديد، 2.05 م في الوثب العالي و49.40 ثانية في سباق 400 م الذي شهد إصابة البطل الأولمبي وارنر في فخذه الأيسر.

وفي اليوم الثاني الأحد، سجل صاحب الرقم القياسي العالمي 13.92 ثانية في سباق 110 م حواجز، و49.44 م في رمي القرص، و5.40 م في القفز بالزانة و70.31 م في رمي الرمح ليرفع رصيده الى 8145 نقطة قبل السباق الأخير 1500 م حيث حل عاشرا أمام ليباج ليظفر بالذهب للمرة الثانية في مسيرته.