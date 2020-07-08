الشرطة البريطانية تعتذر للعداءة وليامس لتوقيفها وتفتيشها

وظهرت وليامس مع شريكها عداء سباقات 400 م البرتغالي ريكاردو دوس سانتوس وهما يُسحبان من سيارتهما السبت الماضي من قبل الشرطة، في فيديو نشره البطل الأولمبي السابق لينفورد كريستي.

وقالت وليامس إنها تعتقد بأن الشرطة تعاطت مع الثنائي بخلفية عنصرية، بعدما تم تقييدهما وفصلهما عن طفلهما البالغ ثلاثة أشهر.

وأحالت شرطة العاصمة نفسها طواعية لهيئة التفتيش، برغم مراجعتين قامت بهما لم تحددا أي سلوك سيء من قبل عناصرها.

قالت مفوّضة الشرطة كريسيدا ديك للجنة برلمانية الأربعاء "اعتذرنا أمس للسيدة وليامس واعتذر مجدداً للمحنة التي تسبّب بها هذا التوقيف".

تابعت "تحدث ضابطان أمس نيابة عنا مع السيدة وليامس، وأعتقد أننا جميعا الذين شاهدنا ما حصل نتعاطف مع شخص تم إيقافه في سيارته، لديه طفل صغير في الخلف، لا يعرف على الأرجح ما يجري بالضبط، وتبين لاحقاً أنه لا يحمل مع شريكه أي شيء غير مشروع".

ولم يتم العثور على أي شيء خلال عملية البحث، والتي قالت الشرطة إنها جاءت نتيجة دوريات تقوم بها في المنطقة رداً على تزايد أعمال العنف المسلحة.

وقالت الشرطة إن السيارة شوهدت تتحرّك بشكل مريب، بما في ذلك على الجانب الخطأ من الطريق، وأن السائق انطلق بسرعة عندما طُلب منه التوقف.

لكن هذه الرواية رفضتها وليامس، بطلة أوروبا والعاب الكومنولث في سباق التتابع أربع مرات 100 م وقالت إنها تفكر في مقاضاة الشرطة "أشعر بأذى شديد بسبب أفعالهم، وقلبي كان يؤلمني لرؤيتهم يبعدون شريكي عني ويبعدونني عن طفلي".

وقال سال نسيم المدير الإقليمي للمكتب المستقبل لسلوك الشرطة إن هيئة التفتيش ستدرس ما إذا كان التوقيف والتفتيش "مناسباً ومتسقاً".

أضاف "سنحقق أيضاً فيما إذا كان التنميط العرقي أو التمييزي لعبا دوراً في الحادثة".