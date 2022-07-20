English
العربية
تصفيات كأس العالم
ألعاب القوى

السلوفيني تشيه يتوج باللقب العالمي لمسابقة رمي القرص

من قبل

توج السلوفيني كريتسيان تشيه الثلاثاء باللقب العالمي في مسابقة رمي القرص في النسخة الثامنة عشرة من بطولة العالم لألعاب القوى في مدينة يوجين الأميركية.

AFP

وتصدر تشيه الدور النهائي برميه 71.13 م في محاولته الثالثة محققاً رقماً قياسياً جديداً لبطولة العالم ماحياً الرقم السابق لليتواني فيرجيليوس أليكنا وهو 70.17 م حققه في هلسنكي في 7 آب/أغسطس 2005. ونال نجل الأخير ميكولاس الميدالية الفضية (69.27 م) أمام مواطنه أندريوس غودزيوس (67.55 م).

وحل السويدي دانيال ستال بطل النسخة الاخيرة في الدوحة وأولمبياد طوكيو رابعاً بتسجيله 67.10 م أمام مواطنه ووصيفه في الاولمبياد سيمون بيترسون (67.00 م).

وحل الجامايكي فيدريك داكريس وصيف بطل الدوحة تاسعاً (64.85 م) أمام النمساوي لوكاس فايسهايدينغر صاحب برونزية المونديال الاخير والاولمبياد (63.98 م).
 

بطولة العالم لألعاب القوى بطولة العالم لألعاب القوى - أوريغون 2022
السابق ذهبية سباق 400 م حواجز للبرازي
اقرأ
ذهبية سباق 400 م حواجز للبرازيلي دوس سانتوس
التالي
-

آخر الأحداث

>