السلوفيني تشيه يتوج باللقب العالمي لمسابقة رمي القرص

من قبل AFP July 20, 2022 12:08 توج السلوفيني كريتسيان تشيه الثلاثاء باللقب العالمي في مسابقة رمي القرص في النسخة الثامنة عشرة من بطولة العالم لألعاب القوى في مدينة يوجين الأميركية.